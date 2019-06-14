أرباح «أيه بي بي» السويسرية تتجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من 2019

أعلنت شركة المعدات والمشروعات الكهربائية السويسرية "أيه.بي.بي"، اليوم الخميس، تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق التوقعات.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد 825 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ما يقل بنسبة 3.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع الأرباح إلى 816.3 مليون دولار.

وزادت الطلبيات لدى "أيه.بي.بي" الموجود مقرها في مدينة زيوريخ السويسرية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.8 % إلى 7.4 مليار دولار وهو ما جاء متفقا تقريبا مع توقعات المحللين الذي كانت 7.5 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطر فيه رئيس مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي "بيتر فوسير" لتقليص محفظة استثمارات الشركة في ظل الضغوط التي يتعرض لها من بعض المساهمين. وفي حين ذكرت الشركة أن نمو أنشطتها في السوق الأمريكية مازال جيدا، قدمت صورة متباينة للطلب قصير المدى وبخاصة في أوروبا والصين.

وذكرت الشركة أن "الأسواق العالمية مازالت متأثرة بشكل عام بحالة الغموض الجيوسياسية الحالية. في الوقت نفسه فإن الأسواق النهائية لشركة أيه.بي.بي تظهر مرونة، مع وجود تيارات معاكسة في بعض الأسواق".

وأشارت الشركة إلى نمو الطلب من جانب بعض الصناعات مثل صناعة النفط والغاز والورق، في ظل اتجاه العالم نحو التوسع في استخدام المحركات الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلية، مضيفة أن هذا الوضع يخلق بعض التحديات في مجال صناعة السيارات التقليدية والصناعات ذات الصلة بها.