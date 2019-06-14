حاكم بورتوريكو يعلن تنحيه عن منصبه في 2 أغسطس المقبل

أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو، تنحيه عن منصبه في 2 أغسطس المقبل، وذلك عقب اندلاع احتجاجات مطالبة بإسقاطه والتي استمرت لأيام.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن روسيلو تعرض للانتقادات لاذعة في الآونة الأخيرة على خلفية تسريب المئات من الرسائل النصية بينه وبين كبار مساعديه، والتي شملت إهانات للمثليين الجنسيين والنساء وتهكمات على ضحايا إعصار ماريا؛ الذي دمر الجزيرة عام 2017.

كما أفادت المصادر الإعلامية بأن الجمعية التشريعية في بورتوريكو أخبرت حاكم الجزيرة، الذي لا يزال في فترة ولايته الأولى، في وقت سابق من الليلة الماضية، أنها على استعداد للبدء في إجراءات العزل ما لم يبادر هو بالتنحي.

ومن المقرر أن تصبح استقالة روسيلو سارية المفعول بدءا من الثاني من شهر أغسطس المقبل.