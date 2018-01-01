أشاد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم بالرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، الذي توفي في وقت سابق اليوم عن عمر ناهز 92 عاما، واصفا إياه بأنه كان "شخصية محورية رائدة " .

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جوتيريش وصف - في بيان أصدره بهذا الصدد - السبسي بأنه "سياسي أسهم في نجاح مسيرة التحول التاريخي والسلمي في تونس نحو الديمقراطية".

وقال جوتيريش إن السبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا لتونس كان زعيما عالميا وأحد الشخصيات الرائدة في تونس، معربا عن شعوره بالحزن والصدمة لتلقي نبأ وفاته، مضيفا "سوف يظل في الذاكرة مقترنا بجهوده في مجال تعزيز حقوق المرأة والمواطن التونسي".