فرقة رضا تحتفل باختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية، أمسية فنية بقصر ثقافة مرسى مطروح، احتفالا بإعلان محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية، والتي تواكب أجندة وزارة الثقافة للعروض والأنشطة الفنية الصيفية التي تنظمها قطاعات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

وشهد الاحتفالية المئات من أهالي المدينة وزائريها من مختلف المحافظات، وتضمنت مجموعة من اللوحات الفنية التي اشتهرت بها الفرقة عبر تاريخها، وتعبر عن الموروث الشعبي المصري وتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن وزارة الثقافة أعدت مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفكرية احتفاءا باختيار مطروح عاصمة للثقافة المصرية، منها عروض فنية، وندوات فكرية، ومؤتمرات أدبية، وأمسيات شعرية، ومعارض للكتاب، وتستمر الفعاليات حتى نهاية العام الجاري.