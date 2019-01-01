بسام راضي: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لتداول الطاقة في المنطقة

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، ولقائه مع وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن الوزير الأمريكي أشاد بما تم إنجازه في مصر في مجال الطاقة المتجددة والكهربائية والغاز، متابعًا: "مصر بها شبكة كبيرة للغاية لنقل الغاز، فضلًا عن مشروعات كثيرة لتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية، مما يؤهلها كي تكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة في المنطقة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بقصر المنتزه بالإسكندرية، وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، فضلًا عن رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،