تونس تعلن الحداد أسبوعا ورئيس البرلمان يتولى الرئاسة بعد وفاة السبسي

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قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في وقت سابق اليوم الخميس.

كما قرر رئيس الحكومة في بيان رسمي إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر أعلن أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا وفق الدستور.

وتوفي السبسي البالغ من العمر 92 عاما في المستشفى العسكري صباح اليوم الخميس إثر نقله مساء أمس الى المستشفى بسبب متاعب صحية.

وقال الناصر، في كلمة إلى الشعب عقب اجتماعه الطارئ برئيس الحكومة في مقر البرلمان، إن الدستور ينص على أن رئيس البرلمان هو من يتولى منصب الرئاسة وأن مؤسسات الدولة ستستمر.

وأضاف: "أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

وبحسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتا لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وتشهد تونس هذا العام انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.