أقام محمد فخري، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مدينة ملبورن الأسترالية، حفلًا بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو، بحضور عدد من أعضاء برلمان وحكومة ولاية فيكتوريا، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية هناك.

وألقى محمد فخري، حسبما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، كلمة خلال الحفل، رحب فيها بالحضور، وأكد خلالها أهمية ثورة 23 يوليو كنقطة تحول كبيرة أدت إلى تغيرات جذرية في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما كان لها أثر هام في العالم العربي وفي كثير من الدول في إفريقيا والعالم الثالث.

واستعرض التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما وصفه بملامح التقدم الكبير في تحقيق الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب والمؤشرات الإيجابية عن النمو الاقتصادي، فضلًا عن النهج الجاد للحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يشهده قطاع السياحة من انتعاش.

وأشار إلى جهود مصر في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي لدعم التعاون بين الأشقاء الأفارقة، فضلًا عن العلاقات المصرية الاسترالية، وأهمية دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

على جانب آخر، ألقى بعض أعضاء برلمان ولاية فيكتوريا كلمات خلال حفل الاستقبال، حيث قدموا التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في العيد الوطني المصري.