رئيس «النواب التونسي»: سيتم تطبيق الدستور ولا وجود لفراغ دستوري أو تشريعي

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أكد رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ، أنّ الدولة ستستمر ولا وجود لفراغ في مؤسسات الدولة، وأنّه حسب الدستور يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم.

جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس مجلس النواب محمد الناصر إلى الشعب التونسي.

ودعا الناصر إلى التمسّك بتطبيق الدستور، كما دعا الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن.

ونعى محمد الناصر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.

يذكر أنّ اجتماعا لمكتب مجلس نواب الشعب سينعقد لاحقا، وسيتم من خلاله تحديد جلسة عامة لنقل السلطة.