قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بجميع مدن المحافظة في عام 2020، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و126 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أن عام 2020 سيشهد افتتاح وتشغيل 30 مشروعا للصرف الصحي في 30 قرية من قرى مراكز المحافظة وعدد من الوحدات المحلية القروية، متابعًا: "سوف تودع المحافظة مشاكل الصرف الصحي والتلوث بلا رجعة بعد تنفيذ مشروعات الصرف وخاصة في القرى".

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تجرى في قرى أريمون، وسنديون، وبقلولة، والوزارية، والبنائين، وكفر مجر، وكفر المرازقة، والناحيتين، وأبو تماده، وشنو، والدوايدة، والضبعة، والفم الصعيدي، وحازق، والصالحات، وسعفان، وكوم الحجر، والترزي، ومنشية الجرايدة، والزعفران، والأبعادية، والكفر الشرقي، وعزبة قابل والجواد الغربي، وأبو مصطفى، والسيد خليل، والرغامة، والعمدان، والرميلي، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بصيف ببلطيم.