الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في منطقة الجفرة

ذكر الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، تابعة للمليشيات الإرهابية في منطقة (الجفرة) الواقعة جنوب شرقي طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة (عمليات الكرامة) - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس- أن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية للميليشيات الإرهابية، حاولت استهداف القوات الليبية المتمركزة في منطقة الجفرة.

وأحرزت قوات الجيش تقدمًا على كافة المحاور نحو طرابلس خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو لمواقع تابعة للميليشيات في العاصمة.

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في 4 أبريل الماضي؛ لتحرير العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في البلاد.