لاعب تونسي يهرب من سموحة

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فوجئ مسئولو سموحة بهروب التونسي ماهر الحدادي، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي والإفريقي التونسي السابق، وتوقيعه لطلائع الجيش مساء أمس الأربعاء، رغم الاتفاق معه علي التوقيع والانضمام للنادي السكندري.

وكشفت «الشروق» التفاصيل الكاملة لهروب اللاعب، حيث قام نادي سموحة بإرسال دعوة و تذكرة طيران للاعب بالإضافة إلى مخاطبة السفارة المصرية في تونس لإستخراج كافة الأوراق اللازمة لسفر اللاعب إلي القاهرة.

وصل اللاعب إلى مصر يوم الأحد الماضي، ثم توجه إلي الإسكندرية وتدرب مع لاعبي سموحة عقب حجز غرفة له في أحد فنادق الإسكندرية .

ثم فوجئ الجميع يوم الثلاثاء الماضي أن اللاعب حمل جميع أمتعته وغادر الفندق دون علم مسؤولي النادي السكندري ، ليظهر اللاعب في معسكر طلائع الجيش بمدينة الإسماعيلية .