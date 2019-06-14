الرئاسة التونسية: السبسي توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة

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أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية -اليوم الخميس- وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

ويثير رحيل الرئيس التونسي مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

وكانت وسائل إعلام تونسية ومصادر مقربة من الرئيس التونسي قد أعلنت أمس الأول، نقله إلى المستشفى العسكري إثر أزمة صحية طارئة، وهي المرة الثانية التي ينقل فيها السبسي للمستشفى خلال شهر واحد.

وذكرت إذاعة "موزاييك" واسعة الانتشار في تونس أن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة "الشروق" التونسية الخبر ذاته.

وقال حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي إن والده نقل للمستشفى العسكري إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية".

وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.

وكان السبسي -92 عاما- ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية -93 عاما-.







