الرئيس الجزائري: السبسي ناضل في حركة التحرير المغاربية وفي بناء بلاده

نعى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأشاد بن صالح في برقية تعزية بعث بها إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ورئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وأفراد أسرة السبسي، بمسيرة الفقيد ونضاله المستميت في حركة التحرير التونسية والمغاربية وجهوده في بناء بلاده بعد الاستقلال.

واعتبر الرئيس الجزائري أن رحيل السبسي، ليس خسارة للشعب التونسي الشقيق فحسب، بل للمغرب العربي والأمة العربية كلها، خاصة الجزائر التي تشاطر تونس شعبا وحكومة الآلام والأحزان.

وقال بن صالح إن "الراحل العزيز سيبقى خالدا في ذاكرة الجزائريين، الذين لن ينسوا أبدا مواقفه الرائدة في مساندة الثورة الجزائرية والدفاع عنها ما وجد لذلك سبيلا داخل تونس وخارجها، وسيبقى لديهم كما كان وكما هو من ألمع القادة الذين حازوا بأعمالهم ومواقفهم الإجماع على ما تتسم به شخصياتهم من حنكة واتزان، وبُعد نظر".