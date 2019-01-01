معاقبة 105 أطباء وفنيين بأحد مستشفيات الشرقية لإهمالهم في العمل

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مجازاة 105 أطباء وفنيين من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي بخصم 3 أيام من رواتبهم لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وتركهم مقار عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم آذن أو عذر قانوني، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلل في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وكان المحافظ كلف لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من انضباط العمل بها وتقديم الخدمة على الوجة الاكمل، وأثناء مرور اللجنة على مستشفى بلبيس المركزي، اليوم الخميس، تبين مغادرة 105 أطباء وفنيين بالمستشفى مقار عملهم دون آذن وقبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية فتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذي قرر مجازاتهم جميعا لاهمالهم في عملهم .

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل خدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط في العمل .