الأوقاف: إرسال 4 أئمة لنشر الدعوة بأمريكا

أعلن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تدريب إمامين من التابعين للوزارة في الوقت الجاري لإعدادهم للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للنشر الدعوة، مشيرًا إلى أنه من المقرر إرسال 4 أئمة.

وأشار جمعة، خلال افتتاح فعاليات المعسكر التثقيفي الصيفي للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق شرق الإسكندرية، أن الوزارة تستهدف إرسال أئمة للدول الأجنبية، وتلك الدول تطالب الوزارة بإرسال الأئمة لكن بشرط إجادة اللغة الأجنبية.

وأضاف أن الوزارة تقيم دورة لغة إنجليزية لـ3 أشهر لتأهيل الأئمة والدعاة لسفر المتميزين منهم، لافتًا إلى توفير تدريب إلكتروني على الحاسب الآلي يتم كل شهر لـ60 شخصًا من الأئمة والإداريين.