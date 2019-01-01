تقارير: اختطاف أسرة هندوراسية من 5 أفراد في المكسيك

تعرضت أسرة مكونة من خمسة أفراد من المهاجرين من هندوراس للاختطاف في شرق المكسيك أثناء توجهها إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء.



وذكرت صحيفة لا تريبونا اليومية المحلية أنه تم اختطاف أب وأم وأطفالهما الثلاثة الصغار في مدينة كواتساكوالكوس في 19 تموز/يوليو.



وطلب الخاطفون فدية قدرها 15 ألف دولار، لكن والد الرجل المختطف قال إن أقاربه تمكنوا من جمع 210 دولارات فقط.



وغرد وزير خارجية هندوراس ليساندرو روساليس يوم الأربعاء قائلا إنه التقى بوالدي الرجل الذي "يفترض" أنه تعرض للاختطاف مع عائلته، كما تعهد بأن الوزارة ستقوم "بما يلزم لدعمهم".



يشار إلى أنه ليس من غير المعتاد أن يتم اختطاف المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى المتوجهين إلى الولايات المتحدة للحصول على فدية، لكن عمليات اختطاف عائلات بأكملها تعبر أمرا نادر الحدوث.