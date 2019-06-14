سادت حالة من الحزن بين أهالي سرس الليان بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التي قضى بها طفولته قبل أن ينتقل للاستقرار بالقاهرة.

وأعلن الأهالي الحداد، وأقاموا سرادق للعزاء أمام منزل شقيق فاروق الفيشاوى بالمدينة، استعداداً لتلقي العزاء من أهل المدينة.

وكان الفنان فاروق الفيشاوى أوصى قبل وفاته بدفنه بمقابر الأسرة في القرية، حيث ستقام صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسيتوجه الجثمان إلى المدينة ليستقر في مقابر الأسرة.

فيما أعلن أحمد الفيشاوى، ابن الراحل، أنه سيتم إقامة جنازة للفنان فاروق الفيشاوى بسرس الليان فور وصول الجثمان من القاهرة، ويعقبها إقامة العزاء أمام منزل شقيقه جلال الفيشاوى الذى توفي منذ عامين.

وولد الفنان الراحل بإحدى قرى مركز سرس الليان في المنوفية، في 5 فبراير عام 1952 لأسرة ثرية مكونة من أبوين و5 أشقاء (بنتان و3 صبية) كان فاروق أصغرهم.

وتوفى والده عندما كان في الحادية عشر من عمره، فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.