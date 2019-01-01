جرينسبان يدعم خفضا احترازيا لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبق ألان جرينسبان عن تأييده لفكرة خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل احترازي، لمواجهة مخاطر التوقعات الاقتصادية، حتى إن كانت إمكانية حدوث الأسوأ منخفضة نسبيا.



وقال جرينسبان لديفيد ويستن في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج يوم الأربعاء "التوقعات أمر معقد للغاية، هناك توقعات معينة يكون لها تأثيرات سلبية أكثر من غيرها.. ويتعين العمل ليتمكن المرء من تجنبها (التأثيرات السلبية)".



ومن المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضا بربع نقطة عندما يلتقي الأسبوع المقبل لإراحة الاقتصاد من عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية وتراجع النمو العالمي.



وأضاف جرينسبان (93 عاما) "أتذكر بوضوح تام في عدد من المناسبات قيامنا بخفض أسعار الفائدة ليس لأننا فكرنا أن الأمر مرجح للغاية أو أنه ضروري، ولكن لأن تداعيات حدوث حدث معين، إذا حدث، ستكون واسعة النطاق".