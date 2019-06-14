مقتل وإصابة 18 سوريا جراء اعتداء مسلحين بالقذائف الصاروخية على حلب

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قُتل 3 سوريين بينهم طفلان وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة اعتداء مجموعات مسلحة بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في الحمدانية وسيف الدولة بمدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله، إن مسلحي (جبهة النصرة) اعتدوا من مناطق انتشارهم بمنطقة الراشدين غرب المدينة على حيي الحمدانية وسيف الدولة بالقذائف الصاروخية أثناء ازدحام الحيين بالمشاة والسيارات، ما أسفر عن وفيات ومصابين بجروح متفاوتة، ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي ومنازلهم والممتلكات العامة.

وذكرت "سانا" أنه على الفور ردت وحدات من الجيش السوري على مصادر الاعتداءات في حي الراشدين غرب المدينة، ودمرت منصات إطلاق الصواريخ موقعة قتلى ومصابين بين مسلحي (جبهة النصرة).

وتم نقل جرحى الاعتداءات المسلحة لتلقي العلاج، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية.