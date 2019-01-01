محافظ شمال سيناء: ميناء العريش سيحقق نقلة تنموية هائلة

اكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يتضامن مع الأهالي بشأن شكواهم من زيادة تسعيرة المياه في ممارسات المناطق التي لا يوجد بها عدادات.

وأضاف أنه يتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للوصول إلى تعريفة مناسبة على أن يتم تركيب عدادات جديدة مسبقة الدفع.

وأشار المحافظ في حديثة للإذاعة المحلية الخميس، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب تقوم حاليا بإنشاء شبكة مياه العريش الجديدة بالكامل في ٥ قطاعات تشمل كافة المدينة.

وقال إن أعمال الحفر والتكسير التي نتجت عن إنشاء الشبكة سيتم إزالتها تماما وإعادة رصف الشوارع بداية من القطاع الأول في منطقة كرم أبو نجيلة لرصف الشوارع بالكامل.

وأضاف المحافظ أن تطوير ميناء العريش البحري سيحقق نقله تنموية تنموية هائلة رغم الضرر الذي قد يصيب البعض في مناطق التوسعة والتطوير، متابعًا أن "الضرر سيتم تعويضه ماليا وبمناطق بديلة لكل مواطن متضرر، والميناء سيعود بالنفع الكبير على المحافظة مستقبلاً".