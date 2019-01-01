ارتفاع ضحايا هجوم الشباب في الصومال إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء هجوم نفذته جماعة الشباب في مقديشو إلى 11 قتيلا، حسبما أعلنت السلطات اليوم الخميس، فيما جرى إرسال عمدة المدينة المصاب إلى الخارج لتلقي العلاج.

وتأكدت حصيلة القتلى السابقة التي كانت تبلغ سبعة بعد فترة قصيرة من هجوم أمس الأربعاء على مقر البلدية في العاصمة.

وقال رجل الشرطة أحمد بشاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة من مفوضي المقاطعة المحليين كانوا بين القتلى. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العمدة وأربعة موظفين آخرين من الحكومة المحلية نقلوا جوا إلى قطر لتلقي العلاج.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية عن مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف محطة "راديو أندلس" الإذاعية الموالية لها، قائلة إن هدفها كان المبعوث الأممي إلى الصومال جيمس سوان، الذي غادر المبنى قبل ساعات من الهجوم.

وأدان سوان الهجوم.

وتشن جماعة الشباب المتشددة هجمات بصورة منتظمة على المباني الحكومية والفنادق في الدولة التي تسودها الاضطرابات.

وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية وكذلك جنود الاتحاد الإفريقي في القتال ضد حركة الشباب المنتمية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.