مسيرات العودة في غزة تحذر الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق النار على المتظاهرين

حذرت هيئة مسيرات العودة في غزة، اليوم الخميس، إسرائيل من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين شرق القطاع قبيل تظاهرات أسبوعية جديدة مقررة غدا.

وقال رئيس الهيئة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه, إن "استمرار قوات الاحتلال في إطلاق النار تجاه المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة سيؤدي إلى جولة تصعيد جديدة".

وأضاف البطش :"نحمل العدو (إسرائيل) تداعيات هذه السياسة وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن يطول صمتها على تلك الجرائم".

وجدد مطالبته للوسيط المصري ، الذي يرعى تفاهمات وقف النار منذ عام 2014، ويسعى اليوم لإنجاز إجراءات كسر الحصار عن غزة، بـ "ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرق قطاع غزة".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة المشكلة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية إلى أوسع مشاركة في التظاهرات الأسبوعية غدا الجمعة والتي ستحمل هذا الاسبوع شعار (لاجئي لبنان) وذلك "دعما لصمودهم ونضالهم السلمي العادل ضد القرارات والإجراءات المجحفة بحقهم".

وجاء اختيار هذا الشعار تضامنا مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مواجهة حملة أطلقتها وزارة العمال اللبنانية يقول الفلسطينيون إنها تضيق على اللاجئين في عملهم.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.