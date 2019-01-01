غرق قارب يحمل 250 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم أركان البحرية الليبية عميد بحار أيوب قاسم: "إن قاربا خشبيا يحمل 250 مهاجرا غرق على بعد خمسة أميال بحرية من مدينة الخمس شرق طرابلس".

وأضاف قاسم قائلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تمكنت صباح اليوم الخميس الفرقة الأولى لحرس السواحل بالتعاون مع بعض الصيادين من إنقاذ 134 مهاجرا على دفعتين، تمكنوا في الأولى من إنقاذ 52 مهاجرا، ثم أنقذوا 82 آخرين وانتشلوا جثة واحدة من البحر، فيما لا يزال بقية الـ 250 مهاجرا في عداد المفقودين".

ويعتقد قاسم أن القارب خرج من شواطئ الخمس أو القره بوللي شرق طرابلس، موضحا أن من تم انقاذهم ينتمون لجنسيات إفريقية وعربية وأغلبهم من أريتريا.