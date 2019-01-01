 غرق قارب يحمل 250 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 9:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

غرق قارب يحمل 250 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

أيوب قاسم
أيوب قاسم
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 9:16 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 9:16 م

قال المتحدث الرسمي باسم أركان البحرية الليبية عميد بحار أيوب قاسم: "إن قاربا خشبيا يحمل 250 مهاجرا غرق على بعد خمسة أميال بحرية من مدينة الخمس شرق طرابلس".

وأضاف قاسم قائلا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تمكنت صباح اليوم الخميس الفرقة الأولى لحرس السواحل بالتعاون مع بعض الصيادين من إنقاذ 134 مهاجرا على دفعتين، تمكنوا في الأولى من إنقاذ 52 مهاجرا، ثم أنقذوا 82 آخرين وانتشلوا جثة واحدة من البحر، فيما لا يزال بقية الـ 250 مهاجرا في عداد المفقودين".

ويعتقد قاسم أن القارب خرج من شواطئ الخمس أو القره بوللي شرق طرابلس، موضحا أن من تم انقاذهم ينتمون لجنسيات إفريقية وعربية وأغلبهم من أريتريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك