الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بيوم الاستقلال

الأكثر قراءة
شادي محمد يتهم زوجته وأشقائها بسرقة شقته: «ضيعوا شقى عمري».. والنيابة تستعجل التحريات
تزوجت مرتين وأنجبت في عمر الـ13 سنة.. طفلة الشرقية تتهم زوج جارتها باغتصابها
القصة الكاملة لنزاع الربع مليار دولار بين أسرة مصرية ودولة ليبيا.. بعد 50 سنة من التأميم
دراسات طبية: تناول ملعقة سكر واحدة يضعف جهاز المناعة بمقدار 50% لمدة 6 ساعات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس "جورج ويا" رئيس جمهورية ليبيريا؛ للتهنئة بذكري يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، كريم الديواني أمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ليبيريا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.