 الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بيوم الاستقلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بيوم الاستقلال

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:03 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:03 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس "جورج ويا" رئيس جمهورية ليبيريا؛ للتهنئة بذكري يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، كريم الديواني أمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ليبيريا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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