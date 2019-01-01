نائب وزير الخارجية الروسي: كييف ترغب في مواصلة الاستفزازات بمضيق كيرتش

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين أن بلاده تعتبر احتجاز الأمن الأوكراني للناقلة الروسية "نيما" استمرارًا للأعمال الاستفزازية لعدد من القوى السياسية في كييف.

وقال كاراسين لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس : "إن احتجاز الناقلة الروسية (نيما) من قبل الأمن الأوكراني هو نبأ سيئ"، مضيفًا : "يبدو أن هناك في كييف من يرغب بقوة في مواصلة استفزازات شهر نوفمبر الماضي، عندما أوقفت روسيا سفن حربية أوكرانية في المياه الإقليمية الروسية بمضيق كيرتش".

وأكد كاراسين أن بلاده سوف تتعامل بدقة مع الأحداث الحالية وسوف تدرسها بدقة.

وكان الأمن الأوكراني احتجز اليوم الناقلة الروسية "نيما" بحجة مشاركتها في إعاقة مرور السفن في مضيق كيرتش.