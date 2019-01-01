حريق يدمر أكثر من مئتي منزل بالقرب من عاصمة بيرو

أتى حريق هائل اليوم الخميس على أكثر من مئتي منزل في مدينة ساحلية تعتبر جزءا من منطقة ليما، حسبما أعلنت وكالة الأنباء البيروفية (أندينا)، قبل يوم من استضافة عاصمة البلاد دورة الألعاب الأمريكية.

وشب الحريق في تجمع مشيد على نحو يشكل خطورة في كالاو. ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات وتمت السيطرة على الحريق، حسبما أعلن نائب قائد رجال الإطفاء في المدينة، لاري لينش.

وطلب لينش من السلطات إرسال ناقلات مياه لتعزيز جهود مكافحة الحريق.

ولم يُعرف على الفور سبب الحريق .

وسوف تُقام دورة الألعاب الأمريكية وهي فعالية كبيرة متعددة الرياضات في ليما من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.