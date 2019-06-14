بوريس جونسون يعين «جاكوب ريس - موج» في منصب رئيس مجلس العموم البريطاني

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، عين السياسي البارز في حزب المحافظين، جاكوب ريس-موج، في منصب رئيس مجلس العموم البريطاني.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن الحكومة قولها إن موج، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، تم تعيينه أيضًا في منصب رئيس مجلس الملكة الخاص وسيحضر اجتماعات مجلس الوزراء.

من جهته، أعرب موج عن ترحيبه بالمنصب الجديد قائلًا إن جونسون منحه وظيفة ممتعة ومثيرة للاهتمام، وإنه يملك خبرة كبيرة في الإجراءات والممارسات البرلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موج الذي لم يشغل منصبًا وزاريًا قط، طالما كان بمثابة الشوكة في خاصرة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، أثناء محاولتها إتمام عملية بريكست.

وفي إشارة إلى بريكست، قال موج إن الحسابات البرلمانية لا تتغير، إلا أن الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، التي صيغت لتمكين أي من الدول الأعضاء في الاتحاد من الخروج منه، وقانون الانسحاب من التكتل يعنيان أنه من المفترض أن تتم عملية بريكست بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وأكد موج أنه سيدير مجلس العموم بصورة طبيعية، وسيكون الدور الذي سيضطلع به كرئيس المجلس هو أن يتأكد من أن البرلمان يقوم بدوره وفقًا للمبادئ الدستورية التي يوليها أهمية كبيرة.

يذكر أن جونسون اختار وزير الداخلية السابق ساجد جاويد، ليشغل منصب وزير الخزانة ويحل محل فيليب هاموند، كما عين بريتي باتيل في منصب وزيرة الداخلية، وتم تعيين دومينيك راب في منصب وزير الخارجية البريطاني والسكرتير الأول للدولة.