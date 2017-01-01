المنيا توقع 421 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بـ248 مليون جنيه

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 421 عقدا، منها 317 عقد زراعة و104 عقد مباني، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 11180 فدانًا، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 248 مليونا و437 ألفا و716 جنيها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة البت اليوم، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

واستطرد المحافظ بأن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلي عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

من جانبه، قال مدير عام إدارة أملاك الدولة، إنه سيتم تسليم 69 عقدا جديدا بعد توقيع المحافظ منها 29 عقد زراعة و40 عقد مباني.