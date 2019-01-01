 مصدر بالخارجية الروسية: على أوكرانيا التفكير جيدا في عواقب احتجاز الناقلة الروسية - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 5:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

مصدر بالخارجية الروسية: على أوكرانيا التفكير جيدا في عواقب احتجاز الناقلة الروسية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 4:48 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 4:48 م

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، أنه يتعين على أوكرانيا التفكير جيدًا في عواقب احتجاز الناقلة الروسية "نيما"، مؤكدًا أن بلاده على علم باحتجاز الأمن الأوكراني للناقلة الروسية وتنتظر توضيحات من السلطات الأوكرانية بهذا الشأن.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس - والذي لم تعلن عن هويته - "يتعين دراسة كل التفاصيل وطبيعة اعتراضات السلطات الأوكرانية على الناقلة الروسية قبل عمل الاستنتاجات النهائية".

وأضاف المصدر "لقد تم الإعلان أن الناقة الروسية أُحتُجزت بسبب حادث مضيق كيرتش، لكننا حتى الآن لا نعرف عدد أفراد الطاقم والاعتراضات الموجهة لهم".

وردًا على السؤال أن موسكو ستتخذ إجراءاتها للرد على هذه الواقعة بعد معرفة التفاصيل، أجاب المصدر "بالطبع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك