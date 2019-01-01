محتجو منظمة «جرينبيس» يغلقون الطريق أمام موكب رئيس وزراء بريطانيا

أغلق محتجون تابعون لمنظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) المعنية بالتغير المناخي الطريق لفترة وجيزة أمام موكب رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون أثناء توجهه إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.



وقامت الشرطة بإبعاد العديد من هؤلاء المتظاهرين وأقنعت آخرين بمغادرة طريق (ذا موول) في وسط لندن، وذلك بعد أن قاموا بتكوين صف عبر تشابك الأذرع من أجل إيقاف موكب بوريس جونسون.



وقالت منظمة السلام الأخضر إنها نظمت الاحتجاج لحث جونسون على "اتخاذ إجراءات قوية" لمكافحة تغير المناخ.



وأضافت المنظمة أن المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر في بريطانيا جون سوفين حاول تسليم جونسون نسخة من بيان المجموعة الذي صدر في 134 نقطة بعنوان "بيان الطوارئ المناخية" الذي يعرض بالتفصيل السياسات الواسعة النطاق التي يتعين على الإدارة الجديدة تنفيذها لمنع الانهيار الكارثي للمناخ.



وقال سوفين في بيان "يجب أن يكون التغير المناخي في مقدمة وبؤرة اهتمام هذه الإدارة الجديدة منذ اليوم الأول."



وتابع سوفين قائلا "إذا كنا نريد أي فرصة لترك عالم صالح للسكن لأطفالنا، فنحن بحاجة إلى أن نرى العمل يبدأ على الفور".