فضيحة «تشاتجيت» تجبر حاكم بورتوريكو على التنحى

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أعلن حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو، أمس الأربعاء، أنه سيستقيل قريبا بعد أسبوعين من المظاهرات الحاشدة بسبب رسائل مهينة تسخر من النساء والمثليين وضحايا الإعصار ماريا وغيرهم عرفت إعلاميا بفضيحة "تشاتجيت".

وقال روسيلو -في تسجيل فيديو بثته الحكومة-: "بعدما سمعت الاتهامات وناقشت الأمر مع عائلتي اتخذت القرار التالي: اليوم أعلن لكم أنني سأستقيل من منصب الحاكم اعتبارا من الجمعة 2 أغسطس".

ويواجه روسيلو أزمة سياسية كبيرة بسبب رسائل متبادلة في دردشة وقضايا فساد تتعلق بمبالغ كان يفترض أن تخصص لمساعدة ضحايا الإعصار ماريا الذي اجتاح بورتوريكو عام 2017 وأودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص.

وتتمثل فضيحة "تشاتجيت" فى رسائل الدردشة المتكونة من 889 صفحة، بتبادلات بين روسيلو وعديد من أعضاء إدارته وآخرين أواخر عام 2018 وأوائل العام الجارى.

وكشفت بعض الرسائل التى سربها مركز بورتوريكو للصحافة الاستقصائية فى 13 يوليو الجارى، عن تعليقات تمييزية ضد المرأة والمثليين، تشمل الخصوم السياسيين.

وأدى نشر تلك الرسائل قبل أسبوعين إلى مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف الأشخاص الذين نزلوا إلى شوارع سان خوان للمطالبة باستقالة الحاكم ريكاردو روسيلو.

وكان المغني ريكي مارتن وملكة جمال العالم ماديسون أندرسون من بين المحتجين الذين أغلقوا طريقا سريعا في العاصمة سان خوان، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأغلقت العديد من المتاجر كما سمحت بعض الشركات لموظفيها بمغادرة العمل لبعض الوقت للمشاركة في الاحتجاجات، حسبما قالت صحيفة "أل نويفو" اليومية.

وأصدرت سلطات بورتوريكو، الثلاثاء الماضى، مذكرة تفتيش بحق حاكم هذه الأرض الأمريكية و11 شخصا آخرين تبادلوا الرسائل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف قيادة بورتوريكو بأنها "فاسدة وعديمة الكفاءة"، متهما قادة الجزيرة بأنهم "بعثروا وضيعوا وسرقوا" مليارات الدولارات من أموال الإغاثة من الكوارث التي خصصها المشرعون الأمريكيون لبورتوريكو.

يذكر أن مواطني بورتوريكو يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن الجزيرة ليست ولاية أمريكية.