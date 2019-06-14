رئيس الإنتاج: نثق في عودة باسم مرسي للتهديف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي، إن الجهاز الفني بقيادة مختار مختار وإدارة النادي، هم من طلبوا التعاقد مع باسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك، مشيرًا أنهم واثقون في قدرات اللاعب وعودته مرة أخرى للتهديف.

وأعلن نادي الإنتاج، التعاقد مع باسم مرسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: "واثقون في قدرات باسم مرسي رغم سوء التوفيق الذي لازمه مؤخرًا".

وأضاف: "نحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها الموسم الماضي خاصة بعد الإصابات التي ضربت الفريق".

وأكمل: "باسم هو الصفقة الخامسة للفريق حتى الآن، وفي انتظار ضم صفقة أو صفقتين".

وكان باسم قرر الرحيل للإنتاج الحربي على سبيل الإعارة في ظل الصعوبة في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأبيض.