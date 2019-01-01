القبض على 12 تاجر سلاح ومواد مخدرة بحملة أمنية بالقليوبية

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 12 تاجر سلاح ومواد مخدرة.

وضبط بحوزة المتهمين كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بتكثيف الحملات الأمنية، لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون فقامت حملة استهدفت أقسام طوخ وكفر شكر وشبين القناطر والعبور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 متهما وبحوزتهم 250 جراما من الهيروين المخدر، و400 جرام حشيش مخدر، و170 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، و5 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وذخائر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.