نجاح أول عملية إطلاق مداري لشركة خاصة صينية

أعلنت الصين -اليوم الخميس- نجاح أول عملية إطلاق مداري ناجحة لشركة خاصة صينية، حيث أطلقت شركة "آي-سبيس" صاروخا حاملا قمرين صناعيين إلى المدار، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكرت الشركة -التي تتخذ من بكين مقرا لها في بيان اليوم- أن قطر جسم الصاروخ "إس كيو إكس-1 واي1" يبلغ حوالي 1.4 متر بينما يبلغ طوله 20.8 متر، ويستطيع الإقلاع بحمولة تصل إلى 31 طنا، ولديه القدرة على إرسال حمولة تزن 260 كجم إلى ارتفاع 500 كم في مدار متزامن مع الشمس.

يشار إلى تسجيل أكثر من 100 شركة خاصة تعمل في صناعة الفضاء التجارية في الصين بنهاية العام الماضي.