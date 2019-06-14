15 قتيلا أحدث حصيلة لضحايا الانهيار الأرضي جنوب غربي الصين

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين لتصل إلى 15 شخصا.

وذكرت سلطات المقاطعة – في بيان اليوم الخميس - أنه تم حتى الآن العثور على 15 قتيلا وإنقاذ 11 شخصا، بينما لا يزال نحو 30 شخصا في تعداد المفقودين.

وأضافت السلطات أن الـ11 شخصا الذين تم إنقاذهم، يتلقون حاليا العلاج في مستشفيات، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

وكان انهيار أرضي وقع مساء أمس الأول الثلاثاء، في قرية بمحافظة "شويتشنج" بمدينة "ليوبانشوي" بمقاطعة قويتشو، ما أدى إلى دفن 21 منزلا حيث يعيش أكثر من 50 شخصا.