جوارديولا يفتح باب الرحيل أمام ساني

يأمل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في بقاء الألماني ليروي ساني، دون رحيله عن قلعة المواطنين، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. لكنه أيضا أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية رحيله عن الفريق.

ويُعد ساني أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا، على صعيد سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن مانشستر سيتي، والانضمام إلى بايرن ميونيخ، هذا الصيف.

بدوره، قال جوارديولا في تصريحات صحفية، أبرزتها جريدة "ماركا" الإسبانية "نحن نرغب في استمراره (ساني) معنا، هناك عرض بالفعل، ونحن في انتظار الحديث مع ممثليه، من أجل تجديد تعاقده معنا".

وأضاف "الأمور ليست في أيدينا. القرار يرجع إلى اللاعب. إذا ما أراد ساني المغادرة، بإمكانه الرحيل، لكننا سنشعر بالحزن حيال ذلك. نأمل حقا في استمراره".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت، في وقت سابق، جاهزية بايرن ميونيخ لدفع ما يزيد قوامه عن 80 مليون يورو، من أجل التوقيع مع ساني، لاسيما وأن قادة "إف سي هوليوود" يرون في الدولي الألماني صاحب 23 عاما خير خليفة لكل من الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري.

تجدر الإشارة إلى أن ساني كان قد انضم إلى مانشستر سيتي صائفة العام 2016، قادما آنذاك من شالكه الألماني، ليشارك مع الفريق فيما مجموعه 133 مباراة، مُسجلا 39 هدفا، ومُقدما 45 تمريرة حاسمة.