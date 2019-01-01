نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الأربعاء، مقطع فيديو، قالت إنه مقطتف من بيان قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، الفريق أول ركن، هشام عبد المطلب، رئيس الأركان المشتركة.

وجاء في البيان الذي طرحه رئيس الأركان المشتركة: "البيان رقم 1، إلى جماهير شعبنا الأبي الصامدة الثائرين على الظلم والاستبداد والفساد في أرجاء الوطن الحبيب، تحييكم قواتكم المسلحة الباسلة، وفي ظل ظروف عصيبة ودقيقة يمر بها الوطن وأخطار محدقة داخلية وخارجية، كادت تعصف بالسلم الاجتماعي بين مكونات الشعب السوداني".

وتابع: "أيها الشعب السوداني الأبي، لقد قررت قواتكم المسلحة استلام السلطة، وإنهاء المشهد الذي صنعه المجلس العسكري الانتقالي، وعليه نعلن الآتي، أولًا تولي القوات المسلحة مقاليد الحكم في البلاد، اعتبارًا من اليوم، وتعيين رئيس وزراء لتسيير العمل في البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد عن عامين".

وأضاف: "لا إقصاء أو عزل سياسي أو فكري أو عقائدي أو إثني لأحد، إلا وفقًا لما تقتضيه إجراءات العدالة والمصلحة العليا للوطن، وعليه ستتوالى البيانات والمراسيم بكل متطلبات المرحلة الانتقالية، والتي ستحكم بالدستور السوداني لعام 2005".

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد كشفت عن محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.

وذكرت القوات المسلحة أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.

