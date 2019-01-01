 بعد تولي جونسون.. مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست يدعو إلى الوحدة - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 7:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

بعد تولي جونسون.. مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست يدعو إلى الوحدة

د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:44 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:44 م

حث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، الدول الأعضاء على الحفاظ على جبهة موحدة بعدما أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا.

وقال بارنييه في خطاب لقادة الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما يظل ضروريا في جانبنا هو البقاء هادئين ومتمسكين بمبادئنا وسلوكنا واظهار تضامن ووحدة (الدول الأعضاء الـ27 المتبقية)".

وأضاف أن التكتل لن يعير اهتماما لدعوات جونسون بإسقاط بند شبكة الأمان الخاص بايرلندا لإنقاذ اتفاق الانسحاب، ووصف خطاب رئيس الوزراء في البرلمان البريطاني بأنه "قتالي إلى حد ما".

وتابع: "ما زلت جاهزا خلال الصيف لإجراء محادثات مع (المملكة المتحدة)".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك