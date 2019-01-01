حث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، الدول الأعضاء على الحفاظ على جبهة موحدة بعدما أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا.

وقال بارنييه في خطاب لقادة الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما يظل ضروريا في جانبنا هو البقاء هادئين ومتمسكين بمبادئنا وسلوكنا واظهار تضامن ووحدة (الدول الأعضاء الـ27 المتبقية)".

وأضاف أن التكتل لن يعير اهتماما لدعوات جونسون بإسقاط بند شبكة الأمان الخاص بايرلندا لإنقاذ اتفاق الانسحاب، ووصف خطاب رئيس الوزراء في البرلمان البريطاني بأنه "قتالي إلى حد ما".

وتابع: "ما زلت جاهزا خلال الصيف لإجراء محادثات مع (المملكة المتحدة)".