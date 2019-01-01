رئيس اتحاد الغوص: محافظ جنوب سيناء وعد بتوفير الدعم لإنجاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف

قال رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي إن محافظ جنوب سيناء خالد فودة وعد بتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل.

وذكر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ - في بيان اليوم الخميس- أن رئيس الاتحاد استعرض -خلال اجتماعه مع المحافظ- الترتيبات النهائية لاستضافة هذا العرس العالمي، من خلال تقرير مفصل قدمه للمحافظ عما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الأيام المتبقية على البطولة.

وأضاف الشاذلي أن فودة اطمأن على جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الضيوف، من حيث أماكن الإقامة في أفضل الفنادق، وتوفير كافة سبل الراحة للضيوف، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام على أرض مصر للمرة الأولى.

وأنهى محافظ جنوب سيناء -خلال الاجتماع- مشكلة المياه وتوفيرها، بالتنسيق مع شركة مياه جنوب سيناء، كما تم توفير مولد كهرباء احتياطي داخل المدينة الشبابية بشرم الشيخ.