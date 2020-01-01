استطلاع: ارتفاع نسبة التأييد الشعبي للحكومة الإيطالية بعد إبرام الاتفاق الأوروبي

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وصلت شعبية الحكومة الإيطالية، لمستويات قياسية، بحسب ما أظهره استطلاع للرأي نشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم السبت.

وينظر 61% من الإيطاليين بإيجابية لحكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بارتفاع بواقع 4 نقاط مئوية من يونيو، وفقا لاستطلاع شهري يجريه معهد إيبسوس وصحيفة كوريري ديلا سيرا.

وهذا هو أعلى مستوى تأييد شعبي تصل له الحكومة منذ توليها مقاليد الحكم في سبتمبر، بحسب ما كتبه مؤلف الاستطلاع ناندو بانيونتشيلي، في صحيفة كوريري ديلا سيرا.

وارتفع معدل شعبية كونتي أيضا بواقع نقطتين لتصل إلى 65%، أقل بقليل من نسبة الـ66% التي جرى تسجيلها في أبريل، بحسب بانيونتشيلي.

وأُجري الاستطلاع على عينة من ألف شخص في 22 – 23 يوليو، بعدما جرى اعتبار إبرام اتفاق في قمة للاتحاد الأوروبي في 21 يوليو بشأن صندوق التعافي ما بعد الفيروس نصرا كبيرا لإيطاليا.

وقال كونتي للبرلمان إن البلاد سوف تحصل على نحو ثلث التمويل الأوروبي البالغ 750 مليار يورو (874 مليار دولار) ما يعادل 209 مليارات يورو في شكل سندات ومنح.