الكاظمي: الحكومة العراقية جادة في متابعة ملف جميع المختطفين

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية جادة في متابعة ملف جميع المختطفين في العراق.

وأضاف الكاظمي، خلال استقباله عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر مارس الماضي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضا في متابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف، حيث باتت هذه الجرائم تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر على المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق.

وأكد أن الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم إلى العدالة، موضحا أن الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم.

وأعربت عائلة الصحفي توفيق التميمي، عن خالص شكرها لرئيس الحكومة لاهتمامه بمتابعة هذا الملف، وبما يعكس رعايته الأبوية وحرصه على حماية حرية الرأي وأصحاب الكلمة الحرة.