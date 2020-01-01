 فريدة سيف النصر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل «جوز هند» - بوابة الشروق
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فريدة سيف النصر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل «جوز هند»

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
أ ش أ
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 4:40 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 4:40 م

اعتذرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر عن عدم المشاركة في مسلسل "جوز هند" للمخرج أحمد البدري.

وقالت فريدة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل لظروف خارجة عن إرادتها، موضحة أنها كانت تتمني المشاركة في المسلسل، فالفكرة جديدة وفريق العمل في غاية الروعة، وعلى رأسهم سمير غانم وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وويزو، وتامر عبدالمنعم وصفوت غطاس والمخرج أحمد البدري".

وتابعت: "يشرفني العمل مع هذه الكوكبة، وعملي هو كل حياتي، والوقوف أمام الكاميرا بالنسبة لي حياة، ولكني أمر بظروف لايعلمها إلا الله ووقتي ليس ملكي"، معربة عن أملها في نجاح المسلسل.


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