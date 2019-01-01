1000 إقامة تسقط يوميا للوافدين في الكويت بسبب عدم تجديد كفلائهم

كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة، أن نحو 1000 إقامة لوافدين تسقط يوميا بسبب وجودهم خارج البلاد وعدم قيام كفلائهم أو أصحاب العمل بتجديدها لهم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أتاحت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد،التجديد إلكترونيا.

وأوضحت المصادر أن "هناك الكثير من الشركات وأرباب العمل يقومون بتجديد إقامات عمالتهم الموجودة خارج الكويت بسبب إغلاق المطار وعدم قدرتهم على العودة إلى البلاد، بيد أن هناك قسما آخر لم ينجز التجديد وبينهم كفلاء لم يجددوا لعائلاتهم، وبالتالي يتحملون مسؤولية سقوط الإقامات، ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذا الشأن".

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصادر القول إن "الوافدين الذين تسقط إقامتهم وهم خارج البلاد لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلا عبر سمة دخول جديدة، موضحة أن "وضع هؤلاء مختلف عن الآخرين الذين قضوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، وإقاماتهم سارية، لأنه تم تمديد المهلة لهم حتى نهاية العام الحالي".