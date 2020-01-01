البابا تواضروس: الحروب خسارة لكل طرف ولكن عند الضرورة القوات جاهزة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر لا تمتلك نية للاعتداء على الآخرين، منوهًا في الوقت نفسه أنها تمتلك قوة للحفاظ على الوطن.

وأضاف «تواضروس» خلال برنامج «لقاء خاص»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مصر تواجه العديد من التحديات على كامل الاتجاهات الجغرافية، مشيرًا إلى أنها تواجه تحديات داخلية تتمثل في الإرهاب والتنمية وإعادة الدولة المصرية لصورتها والكيان القومي.

وأشار إلى أن «القيادة السياسية والحكومة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء يعملون معًا من أجل أهداف واضحة»، لافتًا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الجيش المصري «رشيد» أي عاقل يعلم متى يتقدم.

وتابع البابا تواضروس: «لا توجد صورة للعدوانية، الكل يعمل من أجل الحق والحفاظ على الأرض والوطن»، مؤكدًا أن الأمر اكتمل بالجلسة السرية لمجلس النواب؛ من أجل تفويض الرئيس لإرسال قوات عسكرية لليبيا.

ووصف الخطوة بـ«الشيء الهام»، مضيفًا: «الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدرس الأمور قبل اتخاذها، ومتأكد أن كل خطوة تتم دراستها أكثر من مرة».

وأشار إلى أنه يصلي من أجل حفظ البلاد والعباد فيها، مستطردًا: «لا نريد اللجوء لحرب، الحروب دائمًا خسارة لكل طرف، ولكن عندما تقتضي الضرورة للحفاظ على البلد فالقوات جاهزة».