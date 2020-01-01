الكنيسة السويدية: عدد القسيسات يتخطى القساوسة في إنجاز لتمكين المرأة

صرحت المديرة العامة للكنيسة السويدية، كريستينا جرينهولم، بأن عدد القسيسات النساء بالكنيسة وصل إلى 51%، ليتخطى القساوسة، بعد 6 عقود من السماح بتنصيب أول قسيسة سويدية.

وتضيف كريستينا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم السماح للنساء بتقلد منصب القسيس منذ عام 1958، ليتم تنصيب أول 3 قسيسات بعدها بعامين.

ويذكر أن تقريرا في عام 1990 توقع ألا يصل عدد القسيسات في الكنيسة السويدية للنصف بحلول عام 2090، ولكن النساء حطمن ذلك التوقع سريعا.

وأفادت الصحيفة الرسمية للكنيسة السويدية، بأن متوسط رواتب القسيسات أقل من متوسط رواتب القساوسة بنحو 200 جنيه إسترليني؛ ما عزت كريستينا سببه لتقلد القساوسة الرجال المناصب الأعلى ذات الرواتب الأكبر.

وتعد الكنيسة السويدية هي أكبر كنيسة لوثرية في أوروبا بأكملها، إذ يبلغ عدد رعاياها 6 ملايين شخص من إجمالي 10 ملايين مسيحي في السويد.

ويتزايد تمثيل المرأة في الكنائس الغربية بشكل عام، إذ بلغ عدد السيدات المترسمات بمناصب الشمامسة في الكنيسة البريطانية 51%.