زوجة رجل أعمال تركي تصف اعتقاله من قبل الحكومة بالتعذيب

وصفت عائشة بوجرا، زوجة رجل الأعمال والناشط الخيري التركي البارز، عثمان كافالا، المحتجز منذ حوالي ألف يوم، اعتقال زوجها بالـ"التعذيب".

وقالت "بوجرا"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، "تلك الأيام الـ1000 سرقت من حياتنا، وهي خسارة لا يمكن تعويضها"، مضيفة أن مصطلحات مثل "شك منطقي" و"دليل" فقدت كل معناها في تركيا.

وبرأت محكمة تركية "كافالا"، في فبراير الماضي، من محاولة الإطاحة بالحكومة خلال الاحتجاجات الخاصة بالبيئة في حديقة "جيزي" في إسطنبول عام 2013، وبعد ذلك بساعات، أعيد اعتقاله في تحقيق جديد حول مزاعم بالتجسس لها صلة بالانقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن ناحيته، قال إلكان كوينجو، محامي عثمان كافالا، إنه ليس هناك أي دليل دامغ على اقتراف جريمة، ولا بدء تحقيق جديد، وتتغير التهم باسترار فحسب، مشيرا إلى أن موكله لم ير سوى المدعي العام فقط مرة واحدة، خلال استجواب في عام 2017.

وفي الواقع، فإن ما يعرف بدليل من محاكمة جيزي قبل سبع سنوات، يتم استخدامه في قضية التجسس. وتساءل محاموه عن سبب عدم إجراء أي تحقيق لمدة سبع سنوات.

وقدم محامو الدفاع الحقوقيون استئنافا لإخلاء سبيله في الرابع من مايو، وتم إبلاغهم أمس الجمعة بقول طلبهم لدى المحكمة الدستورية، ولكن لم يتم تحديد موعد لجلسة استماع.

وأدت الإجراءات الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى تقييد زيارات السجون. وشاهدت بوجرا زوجها آخر مرة في 19 يونيو ومن المقرر أن تزوره في 28 يوليو، خلافا للزيارات الأسبوعية قبل الجائحة.

وفي ديسمبر الماضي، طلبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من تركيا إطلاق سراح كافالا، مشيرة إلى أنه يتم احتجازه لإسكاته.