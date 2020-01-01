 اليونان تشترط إجراء مواطني بلغاريا ورومانيا اختبار كورونا السلبي للموافقة على دخول أراضيها - بوابة الشروق
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اليونان تشترط إجراء مواطني بلغاريا ورومانيا اختبار كورونا السلبي للموافقة على دخول أراضيها

أ ش أ
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 7:17 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 7:17 م

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، أن الركاب الذين يسافرون من بلغاريا ورومانيا إلى أثينا سيضطرون اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس "كورونا" المستجد الذي تم إجراؤها قبل 72 ساعة من دخولهم اليونان.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة أعلنت هذا القرار بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في دول البلقان.

ولا ينطبق هذا الإجراء على المواطنين اليونانيين والمقيمين الدائمين في اليونان والأشخاص الذين يزورون "لأسباب مهنية أساسية".

وسجلت اليونان 4048 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ انتشاره في العالم بينما تعافي 3377 حالة وتوفى 197 شخصًا.

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