وفاة ناشط حقوقي في قيرغيزستان خلال قضاء حكم بالسجن المؤبد

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توفي الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في قيرغيزستان، أزيمجان أسكاروف، في السجن، حسبما أعلن محاميه اليوم السبت.

وصدر حكم ضد الناشط بالسجن مدى الحياة عام 2010 بتهمة إثارة القلاقل العرقية العنيفة في إقليم أوش جنوبي البلاد والتي شهدت مقتل المئات.

وأثار القرار انتقادات دولية، حيث زعم كثيرون أن الاتهامات ملفقة.

ولم تتضح على الفور ملابسات وفاة الناشط المنتمي لعرقية الأوزبك في محبسه في العاصمة بيشكيك.

وصرح محامي الدفاع فاليريان فاخيتوف للصحافة بأن الرجل /69 عاما/ دخل مستشفى السجن أمس الجمعة وهو يعاني من أعراض الالتهاب الرئوي الحاد.

ولم يتم تأكيد السبب الدقيق للوفاة، وما إذا كان مرتبطا بجائحة كورونا.

وقالت سلطات قيرغيزستان في معرض تأكيد الوفاة، إن أسكاروف كان يعاني من ظروف طبية مسبقة، ورفض تلقي العلاج بالأكسجين مؤخرا.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن "حزنه العميق" لوفاة أسكاروف.

وقالت الهيئة في بيان: "إن أسكاروف، الشريك القديم (للمكتب)، قضى سنوات عديدة قبل اعتقاله في عام 2010 وهو يوثق انتهاكات الشرطة ووحشيتها في موطنه قيرغيزستان".