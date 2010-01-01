دراسة بريطانية: عدد غير مسبوق من سجناء قضايا إرهاب في السجون الأوروبية

- فرنسا في المرتبة الأولي بـ 549 سجين تليها إسبانيا بـ329 ثم بريطانيا بـ238





أظهرت دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة "كينج" في لندن والتي شملت 10 دول أوروبية أنه لم يسبق أن وجد في سجون القارة عدد بهذا الارتفاع من السجناء على خلفية قضايا إرهاب.

وأوضحت الدراسة أن السجناء متنوعون، ويشملون كثيراً من النساء وعددا متزايدا من نشطاء اليمين المتطرف، وهي نتيجة تتماشى مع ما خلصت إليه دراسة للمركز نفسه عام 2010. ويمثل الإرهابيون من المسلمين 82% من إجمالي السجناء المعنيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً للدراسة البريطانية فإنه "لم يوجد سابقا هذا العدد من المساجين المدانين على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الألفية".

وأشارت الدراسة إلي أن فرنسا جاءت على رأس هذه الدول بثلثي المساجين (549 من إجمالي 1405)، تليها إسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) وبلجيكا (136).

أما بقية الدول، ففيها أعداد من فئة العشرات فقط مثل (السويد، هولندا، النرويج، الدانمارك) أو لا توجد فيها إحصائيات مكتملة (ألمانيا واليونان). وأقرت هذه الدول بأنها تواجه صعوبة في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون.

وأفادت الدراسة بأن "أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة"، مشيرة إلى أن بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها.

وطرحت الدراسة عدة تساؤلات منها:"هل يجب تجميع الموقوفين في نفس السجن أم توزيعهم على السجون؟، هل يجب عزلهم؟"، موضحة أنه يوجد مدافعون عن كل خيار، لكن توجد نزعة لتنويع طرق التعامل، وفق الباحثين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمساجين الأكثر خطورة (يتم تجميعهم أو فصلهم باختلاف الدول)، في حين يتم تفريق المساجين الأقل خطورة.

وتعترف كل الدول في هذا الصدد بأن "فك الارتباط يتطلب وقتا ولا يكون ناجحا في جميع الحالات".

وذكرت الدراسة أن الدور الذي يلعبه السجن كحاضنة للتطرف ليس أمرا جديداً، موضحاً أنه " تم تشكيل قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي في سجن بوكا في العراق".

وتابعت أن "السجون مثلت مركز ثقل لكل الجماعات الإرهابية تقريبا في الحقبة الحديثة".

وأوصت الدراسة الدول بجعل السجون على رأس الأولويات في مكافحة التطرف. وعلى الرغم من "الوعي بأن إنفاق المال على السجون مسألة لا تحظى بشعبية كبيرة"، دعا الباحثون الحكومات والرأي العام إلى "تفهم أن الحفاظ على النظام والأمن في السجن يمثلان استثمارا مهما لمكافحة الجريمة والإرهاب".