المكسيك تسجل 737 وفاة و7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة تسجيل 7573 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و737 وفاة.
وسجلت المكسيك حتى الآن 378285 حالة إصابة و42645 وفاة بالفيروس.
وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.