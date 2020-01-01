المكسيك تسجل 737 وفاة و7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الأوقاف»: 5000 رأس ماشية للأضاحي بعد الإقبال الشديد على مشروع صكوك الوزارة

وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مكان سوى مسجد السيدة نفيسة